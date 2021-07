Ruptures : Ces ex-couples mythiques qui n’ont pas résisté au temps

Dans le petit monde du cinéma, il arrive que l’amour transcende la fiction. Malheureusement, ça ne dure pas toujours.

Malgré des rumeurs disant Vanessa Paradis et Johnny Depp en froid, le couple semblait plus proche que jamais à la soirée organisée par Chanel. La Française et l’acteur américain, qui s’étaient rencontrés en 1998, se sépareront tout de même en 2012. Ils ont eu deux enfants.

Radieuse et enceinte aux côtés de Brad Pitt, Angelina Jolie donnera naissance à leurs jumeaux, Knox et Vivienne, quelques semaines plus tard, à Nice (F). Le couple, parent de six enfants, se séparera en 2016. Après une longue bataille judiciaire, ils divorceront en 2019.

Beaux, riches et célèbres, ils étaient faits pour s’aimer et nous donnaient (presque) envie de croire aux contes de fées. En voyant ces acteurs du grand écran poser ensemble, complices et tout sourire sur la Croisette, rien ne laissait présager le pire. Et pourtant… Douloureuses ruptures et divorces tumultueux les attendaient au tournant. Retour sur ces moments où tout semblait merveilleux, avant que l’usure ne vienne tout gâcher.