Amazonie : Ces fascinantes «rivières d’or» cachent une triste réalité

Des images de la NASA montrent l’étendue de l’extraction illégale de l’or dans le sud-ouest du Pérou.

Le pays est l’un des principaux exportateurs de ce métal, et la région de Madre de Dios abrite une énorme industrie non réglementée employant des milliers de mineurs qui tentent de gagner leur vie. Or, cette zone est un bijou de biodiversité et l’exploitation de l’or provoque une catastrophe écologique, entre déforestation massive et destruction d’habitats. En outre, des tonnes de mercure sont utilisées pour extraire le métal précieux, empoisonnant les cours d’eau, l’atmosphère et mettant la santé des communautés locales en danger.