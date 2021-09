Regardez les photos - Ces femmes assument leurs boutons sur les réseaux sociaux

Considérer l’acné comme une force et l’accepter. C'est le message de l'influenceuse et activiste Lou Northcote, 24 ans. Elle a notamment créé le hashtag #freethepimple (à traduire par «libérez les boutons») en 2017. À l’occasion du Acne Positivity Day, le 1er septembre, elle a confié que l'acné fait partie de sa vie et la compliquée: «J'ai arrêté ma carrière de mannequin à cause de ma peau, je me sentais seule et honteuse. Je pleurais tous les jours, je ne mangeais plus, je me détestais et je détestais ce monde qui m'avait éloigné de ce que j'aimais».