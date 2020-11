Ces films de bagnoles qui font monter l’adrénaline

Quelle est la course-poursuite automobile de l’histoire du cinéma qui fait le plus battre le cœur des spectateurs? C’est la question qu’a soulevé le site britannique Money.co.uk qui a, dans le cadre d’une étude pas vraiment représentative, comparé le pouls de 100 spectateurs volontaires. Et le grand gagnant est: «Mad Max: Fury Road» de 2015. En moyenne, la course-poursuite à travers le désert a fait grimper le rythme cardiaque des spectateurs à 85, soit 33% de plus qu’au repos.

Le premier «Fast & Furious» figure également dans la tête de liste, tout comme «James Bond 007: Quantum of Solace» et «La Mémoire dans la Peau». Viennent compléter le top 10 les classiques «French Connection» avec Gene Hackman et «Batman: Le Chevalier Noir» de 2008. En revanche, deux classiques en matière de course-poursuite des années 1960 n’ont même pas fait leur entrée dans le top 20. Il s’agit de «Bullit» avec Steve McQueen et de «Braquage à l’Italienne» avec Michael Caine, qui ne sont sans doute pas assez palpitants de nos jours.