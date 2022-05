Guerre en Ukraine: Ces firmes suisses qui continuent de faire des affaires avec Poutine

Depuis le début de la guerre en Ukraine, les entreprises qui continuent à travailler en Russie sont sous le feu des critiques. C’est le cas notamment des entreprises allemandes Ritter-Sport et Henkel: de nombreux consommateurs et consommatrices ont récemment appelé au boycott de ces marques afin d’inciter les firmes à changer d’attitude.

Interrogé, le géant vaudois explique son engagement en Russie par le fait que l’entreprise se concentre sur des produits vitaux comme les aliments pour jeunes enfants et non sur la réalisation de bénéfices. Les éventuels bénéfices seraient reversés à des organisations humanitaires.

OC Oerlikon veut se retirer

CS et UBS réduisent leurs activités en Russie

Des banques comme UBS et Crédit Suisse sont également encore actives dans le pays… et sont critiquées pour cela sur les réseaux sociaux. Interrogées, elles renvoient à une réduction de leurs activités en Russie depuis le début de la guerre. Elles ne souhaitent pas s’exprimer concrètement sur les critiques à leur égard.

Interdiction de radoter

Le débat sur les affaires en Russie est très émotionnel, explique l’experte en réputation Clarissa Haller, de Dynamics Group. «En Suisse, les gens ont des exigences morales élevées envers les entreprises et attendent d’elles qu’elles gèrent leurs affaires de manière éthique et qu’elles assument un rôle modèle», explique Clarissa Haller. La spécialiste affirme: si une entreprise reste active dans le pays, elle doit avoir de bonnes raisons de le faire et les communiquer clairement. Selon elle, il est également important que les entreprises ne «radotent pas» et qu’elles qualifient clairement la situation en Ukraine comme une guerre.