Ces frontaliers veulent un échangeur autoroutier à Viry

Essertet (F), à quelques encablures de Genève, 7h du matin jeudi. Une interminable file de voitures roule au pas dans la campagne. Pour rallier Viry (F), à 2,3 km, il faut 23 minutes! Là-bas, une quinzaine de manifestants filtrent le trafic au rond-point. Sont-ils la cause du bouchon? Même pas, affirment-ils. Un matin normal, le trajet prendrait presque autant de temps. Ils réclament donc que le projet d’échangeur autoroutier de Viry, doublé d’un contournement de la localité qui jouxte le village genevois de Soral, voie le jour au plus vite.

«On se bat pour vous!» expliquent-ils aux automobilistes en distribuant des flyers. L’accueil est positif. «On sait bien, merci!» répond l’un d’eux. «Un contournement? Ah oui, j’aimerais bien», dit un autre. Chef de file des frondeurs, l’entrepreneur Christophe Gandy dit qu’ici «c’est 5000 voitures le matin, autant le soir. Pour Soral, c’est l’horreur aussi. Il faut sécuriser le bourg, ce n’est plus possible! On veut des solutions!» L’ex-maire André Bonaventure est aussi là. «Les riverains en ont assez.» Il note par ailleurs que la zone industrielle de Bernex (GE) se développe à toute allure. «Ils vont faire comment, les travailleurs?»