Jura bernois : «Ces gens ont l’air sérieux mais ils étaient atteints de la folie des voitures»

Deux Jurassiens et un Neuchâtelois ont été reconnus coupables de délit de chauffard. Ils filmaient leur excès de vitesse à bord de leur bolide.

Trois jeunes d’une vingtaine d’années ont été condamnés, lundi, par le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland à Moutier (BE). Au volant de voitures de sport, ils ont effectué de nombreux excès de vitesse, souvent filmés par leurs soins, sur les routes et autoroutes des cantons du Jura, de Berne et de Soleure. Reconnus coupables de divers délits de chauffard et de violations graves de la loi sur la circulation routière, deux d’entre eux ont écopé d’une peine de prison et de jours-amende avec sursis, en plus d’amendes salées. Le troisième s’est vu infliger des jours-amende et une amende. Et chacun d’eux devra s’acquitter des frais de justice, qui s’élèvent, pour le plus sévèrement puni, à 26’000 francs.