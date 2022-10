Escalade: Ces grimpeurs mis au défi d’escalader le barrage de Contra

La Suissesse Petra Klingler (à gauche) et son coéquipier Louna Ladevant ont atteint la petite finale de la compétition.

Au pied du mur. L’expression a pris tout son sens pour les seize grimpeurs qui ont participé au Red Bull Dual Ascent, de mercredi à samedi. Ils ont gravi le barrage de Contra par équipes de deux dans le cadre de la compétition. «Quand on arrive en bas de la structure, l’effet vertigineux est un peu accentué par rapport à un rocher qui a du profil. Mais une fois dans le mur pour grimper, cela ne fait pas peur, explique Katherine Choong. On a l’impression d’être dans une salle, mais avec le vide en dessous.»

La Jurassienne a escaladé les quelque 180 mètres de long avec sa coéquipière du jour, la Française Mélissa Le Nevé. «On s’est bien soutenues», raconte encore la grimpeuse suisse. En plus de la voie elle-même, plutôt conçue pour des personnes grandes et à l’aise avec des mouvements dynamiques, il a fallu résister aux conditions. «Il n’y a aucun air en bas. C’est comme dans un four, il faisait hyper chaud», glisse la grimpeuse.