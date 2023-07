Vie de couple: Ces habitudes au lit sont de véritables tue-l’amour

Un sondage réalisé auprès d’un panel de plus de 5000 Britanniques relève les habitudes et préférences au lit les plus irritantes de leur partenaire et inversement. Un tiers des participants déclarent que ces habitudes ont même des conséquences négatives sur leur vie sexuelle et sont source d’importantes disputes. Une personne sondée sur dix s’est même séparée pour ces raisons.

La température: le plus gros point de discorde

Le chauffage et l’ouverture des fenêtres sont le principal point de discorde d’un ménage dans la chambre à coucher. La température (tantôt trop basse, tantôt trop élevée) choisie par le/la partenaire ne convient pas à environ 25% des personnes interrogées. Considérée comme un tue-l’amour absolu pour 23,7% des participants au sondage, la consommation de nourriture au lit est le deuxième point sur lequel les avis divergent au sein des couples.

16% des Britanniques interrogés déclarent que l’utilisation de l’ordinateur au lit par leur partenaire les dérangeait. PEXELS/MONSTERA

Outre le ronflement, qui n’est étonnamment que le troisième motif d’énervement (17,6%), d’autres bruits créent des différends: 1,6% des personnes interrogées se disent irritées par un(e) partenaire qui éternue, renifle ou tousse et 2% d’entre elles affirment être fortement incommodées par une «forte respiration». Un compagnon ou une compagne qui travaille ou parcourt son téléphone portable au lit est également source d’exaspération.

Somnambulisme, humidificateur d’air et réveil

Selon une étude réalisée par un matelassier britannique, un faible pourcentage de couples se disputent parce que l’un des deux membres parle dans son sommeil ou est somnambule, en raison d’appareils bruyants comme des humidificateurs d’air, des ventilateurs ou des réveils à la sonnerie assourdissante ou encore à cause du bruxisme de leur partenaire. Cette nuisance sonore est non seulement énervante, elle est également la cause de contractures musculaires, de maux de tête et de problèmes dentaires.

Environ une personne sur dix s’énerve du fait que l’autre s’accapare la couverture et une sur vingt n’a pas envie de faire des câlins avant de s’endormir. PEXELS/COTTONBRO STUDIO

Pour trouver le sommeil, environ 7% des personnes interrogées déclarent avoir besoin d’être dans le silence et/ou le noir complet et affirment déjà avoir embêté leur partenaire à ce sujet. À l’inverse, seuls 2% des participants au sondage n’ont rien contre le fait que leur partenaire veuille s’endormir devant la télévision ou utilisent un appareil à bruit blanc dans la chambre à coucher. Enfin, 5% des sondés s’insurgent lorsque leur partenaire lâche un pet au lit.

Faire chambre à part