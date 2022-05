Masculinité toxique : Ces hommes ont honte de se montrer avec leurs petits chiens

À cause des codes liés à la virilité, certains ressentent un malaise en sortant leur caniche ou autres petites créatures. Des hommes veulent que cela change.

Conscients ou non, les stéréotypes de genre vont jusqu’à dicter le choix d’une race de chien.

Des «chiens pour gays»

Ainsi, un Zurichois, qui a coutume de sortir les deux spitz nains de sa copine, dit «avoir toujours un peu honte» quand il est seul avec eux dans la rue. Un autre lecteur nous parle de son frère, un grand gaillard costaud qui aime son caniche nain par-dessus tout: «des hommes lui demandent souvent pourquoi il a choisi un chien pour gays». À l’inverse, des femmes «l’admirent» pour assumer ce choix, comme s’il s’agissait d’un exploit d’assumer de briser les codes et d’être un homme qui a un caniche.

Interrogé sur le phénomène, Raphael Kiesinger, président du Club Suisse Caniche, retourne la critique. «Celui qui a un problème, c’est celui qui renonce à un petit chien, uniquement à cause des codes de virilité. Être un homme ne dépend pas du fait d’avoir ou non un caniche», dit-il.

Se libérer des codes

Markus Theunert, le directeur de männer.ch, la faîtière des organisations suisses des hommes et pères, est lui aussi consterné. Il rappelle, au cas où quelqu’un l’avait oublié, que «les exigences de la masculinité» sont axées sur la performance, la force, le pouvoir, l’argent et le statut. Aucune surprise, donc, si des hommes voient comme une dramatique émasculation le fait de posséder un caniche. «Il faut plus de flexibilité dans les exigences de la masculinité», plaide-t-il.