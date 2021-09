MAN-UCURE - Ces hommes se font les ongles et créent leurs propres vernis

De plus en plus d’hommes portent du vernis à ongles. Certains d’ailleurs commercialisent leur propre collection.

Le vernis à ongles n’est pas réservé aux femmes et certains hommes collaborent même avec des marques pour proposer leurs propres produits.

C’est le cas de Lil Huddy, jeune chanteur et TikTokeur. Il a travaillé avec la marque de maquillage Glamnetic pour créer une dizaine de kit de stickers pour ongles. Sa collection est disponible depuis septembre. Le musicien a expliqué au magazine «Nylon» qu’il préférait les autocollants aux vernis parce que leur utilisation est plus facile et qu’ils offrent davantage de fantaisie grâce à leurs motifs.

Machine Gun Kelly, chanteur et petit ami de Megan Fox, apprécie le nail art et porter de longs ongles. Le musicien a annoncé la sortie d’une ligne de vernis unisexes, en collaboration avec l’incubateur de marques de cosmétiques Unlisted Brand Lab. Baptisée UN/DN, elle sera disponible en automne 2021.

L’ancien membre des Backstreet Boys, AJ McLean aime également se colorer les ongles. «Une fois que j'ai commencé à porter du vernis, puis à me maquiller, je suis devenue plus à l'aise avec mon côté féminin. Cela ne m'a pas démasculinisé. J'ai juste senti que ça faisait partie de moi», a-t-il expliqué à la sortie de sa gamme de vernis. Nommée d’après sa fille, Ava Dean Beauty, comprend des nuances brillantes et colorées, dont des teintes violettes, rouges et roses.