Noël: Ces idées cadeaux vont faire le bonheur des fans automobiles

Ensemble trois pièces pour bébé de Yamaha

Il n’est jamais trop tôt pour devenir fan de voitures ou de motos. Yamaha propose un ensemble pour bébé «Paddock Blue Racing Blue» composé d’un bonnet, de chaussettes et d’un adorable body avec boutons pression pour faciliter le change de bébé. Prix: 48 francs.

Yamaha



Barbecue pliable Bulli de Volkswagen

Pour tous les amateurs de plein air et les fans du Bulli de Volkswagen, la marque propose un barbecue mobile au motif de van T2 qui vous accompagnera partout et vous permettra de griller vos délicieuses saucisses par une douce soirée d’été. Facile à assembler et à nettoyer, son bac à charbon est amovible. Prix: 99 francs.

Volkswagen

Baladeur cassettes Bluetooth R5 pour les 50 ans de la R5

À vos marques, prêts, rembobinez! Les fans de la Renault 5 peuvent désormais célébrer la voiture culte avec une autre icône des années 1970, à savoir avec le lecteur de cassettes modernisé «PlayeR5» dont le design est inspiré de la Renault 5. Prix: 189 Euro.

Renault

Écouteurs en acétate de Lamborghini

Ces écouteurs en acétate sont le cadeau de Noël idéal pour les conducteurs de Lamborghini qui souhaitent occasionnellement remplacer le bruit du moteur par de la musique. Logés dans une boîte de rangement en métal, ils sont disponibles en noir et vert, les couleurs officielles de l’équipe dédiée au sport automobile Automobili Lamborghini et sont ornés du fameux motif Y de la marque. Prix: 338 francs.

Lamborghini

Ice Experience de Audi

L’Audi Ice Experience à Davos est le stage de conduite hivernale ultime pour les fans d’Audi. Le paysage hivernal des Grisons offre un plaisir de conduite incomparable dans un cadre impressionnant. Point fort du stage: les expert(e)s apprennent aux participants à faire des drifts sur la glace tout en restant maître de l’Audi RS e-tron GT jusqu’à une puissance de 646 ch. De l’adrénaline pure et un souvenir qui restera gravé pendant longtemps. Prix: 590 francs.

Audi

Sièges sport de Sparco pour le bureau ou le salon

Pour un moment de détente ou une sensation de course: Sparco propose un fauteuil pour le bureau ou le salon qui prend peu de place et dans lequel les fans d’automobile pourront se sentir comme dans une voiture de course. La position inclinée est idéale pour se relaxer, lire, jouer à des jeux vidéo ou piquer un petit somme. Prix: 870 francs.

Sparco

Montre intelligente en fibre de carbone de Bugatti

Bugatti a présenté le dernier modèle de ses montres intelligentes numériques innovantes, créées en collaboration avec VIITA Watches. La Carbone Limited Edition est limitée à 2500 exemplaires. Il s’agit non seulement de la première montre intelligente au monde en édition limitée, mais aussi de la première à être dotée d’un boîtier entièrement réalisé en fibre de carbone. Comme pour les hypercars de Bugatti, sa fabrication fait appel aux meilleurs matériaux, à un design de première classe et au plus haut niveau d’artisanat. Prix: 2590 euros.

Bugatti

Vélo haut de gamme en édition limitée de Polestar

Conçue et produite en collaboration avec le fabricant suédois de vélos haut de gamme Allebike, la version Polestar du modèle Alpha est idéal pour faire des randonnées à la journée sur tous les types de terrain, que vous optiez pour la descente, le cross-country ou le singletrail. Grâce à sa géométrie progressive, à son système de pédales efficace et à ses amortisseurs Öhlins sur mesure, il est le compagnon idéal en montagne. Prix: 11’880 francs.