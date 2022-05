Vaud: «Ces jeunes ont suivi des codes de solidarité ridicules»

Un soir d’avril 2020, alors que les écoles sont fermées et les manifestations interdites pour cause de Covid, trois de ces jeunes se sont rendus sous les fenêtres de Jonas*, pour en découdre avec lui, «suite à une histoire sur les réseaux sociaux». Celui-ci, qui a su ce qui l’attendait, a demandé à son voisin Gauthier* de l’accompagner dehors. Une altercation physique a alors éclaté.

Entre clé de bras et coups de poing, le duo a subi son infériorité numérique, d’autant plus lorsqu’un groupe de dix à quinze individus s’en est mêlé. Parties plaignantes, les deux jeunes hommes ont été brutalisés, même à terre. Gauthier s’en sortira avec un hématome et des douleurs au dos. Jonas, souffrant de multiples ecchymoses et plusieurs hématomes, sera pris en charge par l’ambulance.

Des jeunes de quartier

Deux ans après les faits, la plupart des prévenus disent avoir rejoint le Jorat pour «aider», voire «protéger» leur ami ou l’ami d’ami, mais réfutent s’y être rendus dans l’optique de donner des coups. «Ils ont suivi des codes et principes de solidarité et de loyauté. Aussi ridicules soient-ils, ceux-ci s’appliquent partout, même du côté des victimes», a plaidé Me Vincent Demierre, avocat d’un des accusés. Avant que sa consœur, Me Suzana Spasojevic, ne l’appuie: «Ces jeunes ont grandi dans ce qu’on appelle communément des quartiers, et pour eux, les copains ont une grande place dans la vie.»