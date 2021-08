Festival de Locarno - Ces jeunes talents du cinéma ont l’avenir devant eux

Les actrices françaises Agathe Talrich et Marcia Feugeas

Après «Papicha», la Française de 28 ans a continué de tracer son chemin avec «Les sauvages», «Gagarine» et «The French Dispatch», le dernier film de Wes Anderson qui sortira à l’automne 2021. Absente du Festival de Locarno à cause d’un contact positif au Covid, Lyna Khoudri livre de nouveau une prestation impeccable dans le film d’Aurélia Georges. Elle y joue une infirmière condamnée à une existence misérable, qui prend l’identité d’une jeune femme qu’elle a vu mourir sous ses yeux, avec l’espoir d’un avenir meilleur.