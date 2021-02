Saint-Julien-en-Genevois (F) : Ces joueurs de pétanque doivent avoir les boules de s’être fait pincer

Ils ont écopé au total de plus de 3000 euros d’amende pour s’être réunis illégalement au boulodrome, samedi. Le président du club a même été placé en garde à vue.

Pas de chance pour eux, une patrouille a vu que le local était ouvert et a constaté non seulement la présence des contrevenants mais aussi le fait que les mesures sanitaires n’étaient pas respectées. Tous les joueurs ont écopé de 135 euros d’amende, ce qui fait quand même un total de 3105 euros. De plus, le président du club a été mis en garde à vue et sera dénoncé pour mise en danger d’autrui.