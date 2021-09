Football - Ces joueurs partis au Qatar

James Rodriguez n’est resté qu’une année à Everton. AFP

Quitter Everton pour Al Rayyan: la carrière de James Rodriguez prend un tournant surprenant. Le Colombien, autrefois titulaire au Real Madrid de Carlo Ancelotti, a choisi de rejoindre le club qatari pour un montant inconnu. Il y jouera sous les ordres d’un certain Laurent Blanc, l’entraîneur de l’équipe qui a perdu 3-0 mercredi soir. Son adversaire? Al Sadd, l’équipe qu’entraîne l’ex-international catalan Xavi.

Un court passage à Everton

James Rodriguez tire un trait sur sa carrière en Europe à l’âge de 30 ans. Il avait posé ses valises en septembre 2020 à Everton pour quitter le Real Madrid qui l’avait recruté en 2014. Le Qatar gagne ainsi une nouvelle recrue de choix pour muscler son championnat, jusque-là passablement méconnu du grand public.

De plus en plus de joueurs connus

L’un des footballeurs les plus connus installés au Qatar n’est autre que l’entraîneur d’Al Sadd, Xavi Hernández. Le légendaire métronome du FC Barcelone avait rejoint le club en 2015. Il y a joué quatre années avant d’y devenir entraîneur. S’il est pressenti pour retourner en Catalogne et aider son club de c œ ur à retrouver sa gloire, il a toujours affirmé prendre du plaisir dans sa nouvelle vie. Il n’est plus le seul à avoir une telle trajectoire, puisqu’il a pu voir débarquer Santi Cazorla en 2020. L’Espagnol s’est rapidement imposé tant dans son effectif que dans son nouveau championnat, puisqu’il a été nommé joueur de l’année.

Javi Martínez et Gabriel Mercado font également partie des Espagnols venus chercher un second souffle au Qatar. Parmi les premiers: Pep Guardiola qui a rejoint Al Ahli Doha de 2003 à 2005 ou encore Raul - du Real Madrid - avait signé chez Al Sadd en 2012. Depuis Xavi, la venue d’étrangers dans le championnat n’a fait que s’intensifier. D’autant plus que le Catalan s’est formé une équipe technique largement espagnole pour l’épauler.

Xavi s’est constitué sa propre équipe. Le staff d’Al Sadd compte un certain nombre d’Espagnols. Wikipédia – Al Sadd.

Autre légende du foot dans son genre: Wesley Sneijder a de son côté porté les couleurs d ’ Al Gharafa après être parti de Nice. Presque dix années plus tôt, l’expert en coup francs Juninho avait lui aussi rejoint ce club. Il y a également eu une petite vague française avec l’arrivée de Frank Leb œ uf et Marcel Desailly, respectivement à Al Sadd et Al Gharafa. Le gros transfert de l’été en direction du Qatar était celui de Toby Alderweireld. Le Guardian et d’autres médias ont estimé le transfert du défenseur belge à 13 millions d’euros, mais d’autres médias contestent la somme. Ils l’évaluent à tout juste trois millions.