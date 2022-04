Rachel Zegler a vécu une période sombre

rachel zegler : «Ces jours ont été parmi les pires de ma vie»

L’actrice Rachel Zegler a mal vécu le fait d’être questionnée sur les allégations d’agression sexuelle à l’encontre d’Ansel Elgort.

«C’est très inconfortable lorsque des tas de gens pensent que vous devez répondre des actes d’un homme adulte qui peut parler pour lui-même. C’est très décevant.» Voilà ce qu’a confié Rachel Zegler, qui avait été snobée par les Oscars avant d’y être finalement invitée . Lors de la promo de «West Side Story», le remake de Steven Spielberg sorti en décembre 2021 , la comédienne et ses partenaires à l’écran Ariana DeBose et Rita Moreno ont été questionnées sur la controverse autour d’une autre star du film: Ansel Elgort.

En 2020, l’acteur de 28 ans a été accusé d’agression sexuelle sur une femme. Les faits se seraient déroulés en 2014, lorsqu’il avait 20 ans et la victime 17 ans. Dans le magazine «Elle», Rachel Zegler a raconté qu’elle n’avait pas compris pourquoi c’était à elle qu’on posait ces questions à propos d’Ansel Elgort, alors que celui-ci était présent. «Les gens demandent des comptes, et cela sans aucune réflexion sur nos expériences en tant que femmes dans l’industrie, qui nous frottons constamment à des hommes au pouvoir», a déploré l’actrice, qui incarnera Blanche-Neige dans le remake du dessin animé Disney .

Lorsque les accusations ont fait surface, en juin 2020, «on était en plein confinement et il n’y avait pas d’autres choses auxquelles penser», a poursuivi la comédienne de 20 ans, fière de ses origines colombiennes: «Honnêtement, ça a été un vrai coup de poing. Ces jours ont été parmi les pires de ma vie. J’étais assise là, je venais d’avoir 19 ans, je m’apprêtais à vivre un des plus grands moments de ma vie, et j’étais soudain tenue responsable par le public d’accusations qui n’avaient rien à voir avec moi.» Si Rachel a été autant marquée, c’est aussi parce que comme la supposée victime, elle avait 17 ans lorsqu’elle a rencontré Ansel Elgort, qu’elle a travaillé avec lui et qu’elle a tourné des scènes d’amour pour les besoins de «West Side Story».