Votre intestin souffre: Ces lave-vaisselles qui nous restent sur l’estomac

Une nouvelle technologie

Après avoir détecté des traces du produit chimique sur la vaisselle, les chercheurs ont pu tester précisément ses effets sur le corps humain, grâce à une nouvelle technologie mêlant la biologie et des micropuces. Ils ont analysé l’effet des lave-vaisselles et des produits de rinçage industriels sur ces cellules. Résultat: à haute dose, le produit de rinçage a entraîné la mort de cellules intestinales, tandis qu’à plus faible dose, la barrière de protection naturelle est devenue plus perméable. Ils ont aussi observé l’activation de plusieurs gènes et la production de substances susceptibles de déclencher des réactions inflammatoires.