Tourisme insolite - Des moyens de transport complètement dingues

Troquer les moyens de transport classiques contre des alternatives insolites. C’est le choix de Paris, de l’île de Madère et de la ville allemande de Wuppertal. Les voici en vidéos.

Paris – Un bus qui va dans l’eau

Visiter les lieux incontournables de Paris et voguer sur la Seine… sans changer de moyen de transport. C’est le concept de Marcel, le premier bus amphibie de France conçu par l’entreprise Les Canards de Paris. Ce véhicule hybride de 35 places, en circulation depuis le mois de juillet, propose des visites guidées de la capitale (1h45), en français et en anglais, qui inclut une croisière d’une vingtaine de minutes.

Wuppertal – Un métro volant

Un métro qui vole? Non, vous ne rêvez pas! Inauguré en 1901 à Wuppertal, en Allemagne, le Wuppertaler Schwebebahn est le premier train suspendu de l’histoire. Perché à 12 mètres de hauteur, il relie 20 stations de la région sur 13 kilomètres en une trentaine de minutes. Une expérience insolite à tester durant une escapade à Düsseldorf, qui se trouve à quarante minutes de route environ.

Madère – Un traîneau en osier

C’est certainement l’une des attractions touristiques les plus originales de l’île de Madère, au Portugal. Ces traîneaux en osier, appelés «Carrinhos», sont guidés par deux «Carreiros do Monte» et dévalent les rues du village de Monte pour rejoindre Funchal, la capitale de l’île, en dix minutes. Une tradition qui remonte au début du 19e siècle lorsque ces traîneaux étaient utilisés par les habitants du coin comme moyen de transport rapide.