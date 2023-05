Suisse: Ces liftings ratés à l’étranger qui pèsent sur les coûts de la santé

Pression sociale

L’étude de l’USZ réalisée durant la période 2015-2019 constate un nombre important de traitements ultérieurs en Suisse en raison de complications liées à des interventions esthétiques réalisées à l’étranger. Les dossiers de 228 patients (207 femmes et 21 hommes) ont été analysés. L’âge moyen était de 41 ans pour les femmes et de 34 ans pour les hommes. Selon la Société internationale de chirurgie esthétique et plastique (ISAPS), le nombre d’interventions esthétiques est en forte hausse ces dernières années (près de 20% en 2021). En Suisse, la tendance augmente aussi chez les hommes, observe l’USZ. Ça pourrait être dû à la pression sociale et culturelle des réseaux sociaux, où l’apparence physique est primordiale, supposent les auteurs de l’étude.