Bex (VD)Ces lunettes de vision nocturne qui permettent de sauver des vies

Comme dans les films d’espions

«On en parle peu, mais elles sont souvent utilisées», complète le service de presse de l’organisation de secours. Et ces jumelles nocturnes peuvent permettre dans bien des cas de sauver des vies. Grâce à elles, la femme du chalet d’alpage a pu être plus rapidement repérée et transportée par la suite vers l’hôpital le plus proche. Les cas de maladies, par opposition aux accidents, sont la cause la plus fréquente des interventions de la Rega, avec 4096 en 2019. Les hélicoptères et jets de la société de sauvetage ont été appelés à effectuer 12'257 interventions au total l’an dernier.