Le tourisme contre la criminalité

Le projet porte le nom de Majara Residence (Majara signifie aventure) et réunit plusieurs groupes d’intérêt, à savoir les propriétaires de terres du port voisin de Bandar Abbas, les investisseurs de Téhéran et bien évidemment les habitants d’Ormuz. Il en résulte un village de vacances aux couleurs vives. Au total, une vingtaine de maisons abritent non seulement des logements, mais également des commerces et des restaurants.