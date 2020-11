Ces maisons sont hantées par des esprits

C’est le rêve de tous les fans de Halloween et d’épouvante: des maisons hantées lugubres et une ville fantôme. Et cerise sur le gâteau: certaines de ces maisons sont même à vendre.

Une maison au passé lugubre, ça vous tente? Selon un sondage réalisé par le site immobilier Realtor.com, sur les 1000 personnes interrogées, 33% ont déclaré vouloir habiter dans une maison hantée, et plus l’histoire est dramatique, mieux c’est. Nous avons compilé dix maisons hantées faisant actuellement l’objet d’une vente ou ayant changé de propriétaire ces dernières années.

La maison du «Silence des agneaux»

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

Bon, on vous l’accorde: rien de vraiment grave ne s’est passé ici. Mais pour les cinéphiles, ce lieu devrait tout de même faire ressurgir des souvenirs perturbants. Car, un grand nombre de scènes du film oscarisé «Le Silence des agneaux» (1991) ont été tournées à l’intérieur de cette habitation. C’est là que résidait le personnage principal, Buffalo Bill, traqué par l’agent du FBI, Clarice Starling, épaulée par Hannibal Lecter. La maison est plutôt une bonne affaire: située sur un terrain de 8000 m2, elle offre une surface habitable de 222 m2, répartie sur cinq chambres à coucher, une cuisine et une salle de bains. On y trouve également une piscine et sa maisonnette attenante. Son prix: l’équivalent de 270’600 francs.

La maison de Lizzie Borden

The Guardian, Public Domain Wikimedia Commons/DkEgy

En 1892, Lizzie Borden a tué son père et sa belle-mère à la hache. Après une brève incarcération, la jeune femme, alors âgée de 32 ans, a été relâchée et n’a plus été poursuivie en justice, même s’il y avait peu de doutes sur sa culpabilité. La maison, dans laquelle se sont déroulés les faits est aujourd’hui une maison d’hôtes pour fans d’épouvante. On peut même séjourner dans la chambre où a été retrouvée la belle-mère de Lizzie.

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

Mais la maison à vendre est celle de la meurtrière elle-même. Après la mort de ses parents, Lizzie s’est installée dans la maison de Fall River, dans le Massachusetts, où elle a vécu jusqu’à sa mort en 1927. Bien que, ou peut-être parce que Lizzie était tristement célèbre, elle a mené une vie de luxe et organisé de grandes réceptions mondaines dans la maison. Celle-ci dispose de sept chambres à coucher et quatre salles de bains, réparties sur 365 m2. L’ensemble du mobilier est compris dans le prix de vente de 807’000 francs.

La maison de «Black Dahlia» à Los Angeles

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

L’histoire de «Black Dahlia» («Dahlia noir») est l’un des meurtres non résolus les plus célèbres de l’histoire criminelle: Elizabeth Short, une jeune femme venue à Los Angeles pour devenir actrice, a été retrouvée assassinée et mutilée dans la rue, en 1947. Les circonstances de sa mort demeurent inconnues à ce jour. L’un des principaux suspects, tant avant qu’après sa mort, était le Dr George Hodel, également suspecté d’avoir commis d’autres meurtres et viols sans pour autant jamais avoir été inculpé. La maison dans laquelle le médecin a vécu jusqu’à sa mort est récemment passée aux mains d’un nouveau propriétaire pour la somme de 4,7 millions de dollars.

La villa hantée de Gardette-LaPrete

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

«La Maison du Sultan», comme on l’appelle également à La Nouvelle-Orléans, a été mentionnée dans divers articles depuis sa construction, dans les années 1830. Lieu de rendez-vous de la haute société locale, elle était le théâtre de fêtes mondaines légendaires. On dit que le propriétaire de l’époque a loué la maison au frère d’un sultan. À partir de là, l’histoire devient mystérieuse et sanglante. Après une folle nuit, la police a retrouvé le frère du sultan et tous ses invités assassinés. Le meurtre aurait été commandité par le sultan qui reprochait à son frère d’avoir attiré deux de ses femmes à La Nouvelle-Orléans. Gardette-LaPrete a récemment été vendue pour 2,65 millions de dollars.

Le village fantôme d’Uptop

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

Le village d’Uptop au Colorado était jadis un lieu prisé par les touristes, car traversé par l’une des toutes premières lignes de chemin de fer. Plus tard, il a été principalement habité par des bûcherons et à partir de 1930, une église a été érigée pour la communauté locale. Vu sa taille, le village avait beaucoup à offrir pour l’époque: des commerces, un bar et même un salon de danse. Les mineurs, les ouvriers des chemins de fer et les bûcherons de la région se rendaient à Uptop. En 1960, la ligne de chemin de fer a été fermée et Uptop s’est très vite transformée en ville fantôme. Elle a été entièrement rénovée par deux sœurs et a été mise sur le marché en 2015 pour deux millions de dollars – église, bar et dépôt ferroviaire compris.

L’Arizona Boulder House

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

Lorsqu’un jeune couple de Washington a voulu faire construire une maison dans la roche en Arizona, il s’est rendu compte qu’ils n’étaient pas les premiers habitants des lieux. Ils y ont découvert des peintures rupestres que les experts ont non seulement estimé être authentiques, mais aussi vieilles d’environ 1000 ans. En outre, à chaque équinoxe, on y observe un phénomène semblable à celui de Stonehenge: un faible rayon lumineux traverse alors la maison jusqu’à atteindre le centre de l’une des gravures en forme de spirale. On ne peut que spéculer sur leur usage. Alors que certains pensent à des rituels anciens, d’autres parlent d’un contact avec des extraterrestres. Quoi qu’il en soit, la Boulder House est une maison rêvée pour les archéologues, les historiens, les artistes ou autres amateurs de mystère. Son dernier prix de vente était de 4,2 millions de dollars. Elle n’est pas sur le marché actuellement.

Magnolia Mansion

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

Alors que certains agents immobiliers préfèrent cacher les lourds secrets que recèlent certaines propriétés de leur portefeuille, les esprits de Magnolia Mansion étaient un argument de vente, principalement en raison de leur nature soi-disant bienveillante. Depuis l’an 2000, Magnolia Mansion, situé à La Nouvelle-Orléans, est un hôtel qui promet à ses clients des expériences effrayantes, mais pas trop. Parmi les esprits qui hantent la maison, on trouve notamment une femme de chambre qui remonte les couvertures sur les clients la nuit ou encore deux enfants qui déplacent les meubles ou d’autres objets dans la chambre. L’hôtel a changé de main en 2016 pour 3,2 millions de dollars.

«Thousand Island Haunted Mansion»

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

Carleton Manor, de son vrai nom, était l’une des bâtisses les plus impressionnantes de son époque à New York. Elle se trouve sur une île de 28’000 m² au large de New York et a été érigée en 1895 pour le directeur de l’entreprise de production d’armes à feu et de machines à écrire Remington Arms and Typewriter Company. Aujourd’hui, le bâtiment à l’état de ruine donne lieu à des dizaines de légendes et d’histoires de fantômes. Et elle pourrait vous appartenir. Car Carleton Manor est à vendre pour la somme de 449’000 francs. Mais ce n’est pas gagné, car l’acquéreur devra entreprendre de gros travaux de rénovation. L’occasion, éventuellement, de chasser quelques fantômes par la même occasion.

La vraie maison d’«Amityville: La Maison du Diable»

TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives TopTenRealEstateDeals.com Archives

Cette célèbre maison s’est retrouvée sur le marché de l’immobilier pour la dernière fois en 2017. Elle doit sa célébrité à une tragique histoire: une nuit de 1974, Ronald DeFeo, un jeune homme, s’est levé et a tué par balles ses parents et ses quatre frères et sœurs dans leur sommeil. La famille qui a emménagé un an plus tard a rapidement fait le constat d’expériences paranormales et a fini par revendre la maison. Le film «Amityville: La Maison du Diable» est inspiré de cette histoire.

La plus grande maison hantée au monde

Cette bâtisse, aux airs de Maison-Blanche, compte pas moins de 100 pièces. Son déclin est lié au naufrage du Titanic. TopTenRealEstateDeals.com Archives Le patriarche A.B. Widener a investi dans la White Star Line, la compagnie maritime du Titanic – ignorant que son fils et son petit-fils compteraient parmi les victimes lors du naufrage du paquebot. TopTenRealEstateDeals.com Archives Rongé par des sentiments de culpabilité et de chagrin, A.B. Widener est mort trois ans plus tard dans la maison. TopTenRealEstateDeals.com Archives

Le fait que l’argent seul ne fasse pas le bonheur se confirme avec le tragique récit de la famille Widener, qui a fait construire la villa aux 110 pièces en Pennsylvanie. Son déclin est en effet lié au naufrage du Titanic. Le patriarche A.B. Widener a investi dans la White Star Line, la compagnie maritime du Titanic – ignorant que son fils et son petit-fils compteraient parmi les victimes lors du naufrage du paquebot. Rongé par des sentiments de culpabilité et de chagrin, A.B. Widener est mort trois ans plus tard dans la maison. On dit que son fantôme et ceux de ses deux proches disparus sévissent sur la propriété. La villa est à vendre depuis 2015 pour 16,5 millions de dollars.