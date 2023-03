Auto-Concours: Ces Mercedes étaient les stars de la glace à Saint-Moritz

Le week-end dernier, Saint-Moritz avait pris des airs de Mecque de la voiture de sport et de collection. À l’occasion de «The Ice», des exemplaires uniques et exclusifs ont défilé sur son lac gelé.

La Mercedes-Benz C 111-II (à droite) et la Mercedes-Benz SLS O’Shea de 1957 (à gauche) ont défilé au concours d’élégance «The Ice» de Saint-Moritz.

En cette saison, la plupart des voitures de sport exclusives et de collection hibernent. Et ce n’est certainement pas dans un décor alpin enneigé que l’on croise habituellement des raretés ou des exemplaires uniques qui valent des millions. Si ce n’est au «The Ice de Saint-Moritz». Ces dernières années, ce rassemblement automobile est devenu le rendez-vous incontournable des fans de mécanique. Cette année encore, ces derniers n’ont pas été déçus, même s’il a leur a fallu braver le froid et la neige… sachant qu’il ont tout de même eu droit à quelques rayons de soleil.

Un showroom sur glace

Vendredi, les visiteurs ont eu l’occasion d’admirer de près la cinquantaine de voitures de collection et de supercars uniques. Et ce, non pas dans une salle climatisée, mais sur le lac gelé de Saint-Moritz. Figuraient notamment parmi les points forts la Mercedes-Benz C 111-II, qui, malgré une technologie avancée, n’est jamais passée du stade de prototype à celui de voiture de série. Aujourd’hui, certains collectionneurs seraient prêts à payer des millions – si ce n’est que, pour l’heure, Mercedes n’a pas prévu de vendre l’une des C 111 encore existantes.

Le constructeur de petites séries Pagani était également de la partie cette année, avec une Zonda et la nouvelle Codalunga. Markus Bartholet Malgré une technologie très avancée pour les années 1970, la Mercedes-Benz C 111-II (à droite) n'a jamais été produite en série. La Mercedes-Benz SLS O'Shea de 1957 (à gauche) était tout aussi exclusive. Mercedes-BenzMercedes-Benz AG Trois taureaux légendaires: la Lamborghini Miura (à gauche et à droite) et la Lamborghini Countach (au centre). Markus Bartholet

En dehors de Mercedes, d’autres grands constructeurs tels Ferrari, Pagani ou encore Lamborghini y avaient exposé quelques grands classiques, mais aussi des nouveautés. Pagani est non seulement venu avec sa Zonda, mais a également présenté la Codalunga de 2022, une version longtail de l’Huayra, limitée à cinq exemplaires et dont le prix s’élève à sept millions d’euros. Lamborghini est venu avec non pas un, mais deux modèles classiques rouges: une Countach et la Miura SV, qui, au milieu des années 1960, a instauré l’ère des voitures de sport à moteur central pour la route. Mais il y avait encore plus exclusif avec la Miura Millechiodi, un exemplaire unique issu du Polo Storico, le département dédié aux modèles classiques de Lamborghini. On ignore sa valeur exacte, mais elle devrait être la Miura la plus chère au monde.

De l’action sur le lac