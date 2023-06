packwithme: Ces méthodes vont vous aider à faire votre valise

Robes, vestes, shorts, chaussures et maillots de bain: en raison des restrictions s’appliquant aux bagages en cabine ( 45 × 36 × 20 cm chez Easyjet ), de nombreux voyageurs se demandent comment emporter assez de tenues dans une petite valise. Avec des millions de vues sur Instagram et TikTok, le hashtag #packwithme (faites vos valises avec moi) offre de nombreuses solutions.

La housse de vêtements convertible

L’influenceuse américaine Toria Curbelo a suscité cet engouement en faisant la promotion du modèle «Garment», de la marque ShoeDazzle, sur Instagram. Sa particularité? Il passe d’une housse de vêtements, que l’on peut remplir d’habits et d’accessoires, à un sac de voyage. Depuis cette vidéo, postée en mai, le nombre de vidéos de conseils pour empaqueter ses affaires le plus efficacement possible a énormément augmenté.