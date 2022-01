DE AUDI A VOLKSWAGEN – Ces modèles des années 1990 sont désormais des voitures de collection

Que ce soit dans la mode, en matière de maquillage ou dans la musique, les années 1990 font leur grand retour. Les nouvelles voitures de collection viennent donc compléter à merveille le tableau. Les modèles année 1992 sont, à partir de cette année, officiellement considérés comme des voitures classiques. Voici une compilation des meilleurs modèles.

L’Alfa Romeo 155

Alfa Romeo

L’Alfa Romeo 155 était une berline quatre portes de classe moyenne à traction avant, équipée d’un moteur transversal. Deux versions quatre cylindres de respectivement 129 ch et 144 ch étaient proposées, ainsi qu’une puissante variante six cylindres de 165 ch. Mais l’Alfa Romeo 155 n’a pas vraiment su convaincre, car elle était basée sur la même plateforme que la Fiat Tipo et la Fiat Tempra. Seul les moteurs avaient de quoi faire palpiter le cœur des Alfistes.

L’Aston Martin Virage Volante

Les esprits étaient divisés sur l’Aston Martin Virage Volante. Pour les uns, elle était un cabriolet haut de gamme hétéroclite, équipé de feux arrière qui rappelaient la Volkswagen Scirocco, de phares avant empruntés à l’Audi 200 et de deux sièges d’appoint installés par la suite. En revanche, pour Ford, qui détenait alors Aston Martin, ce modèle représentait le grand espoir, censé remettre le constructeur automobile ébranlé sur les rails. À l’origine, la Virage Volante aurait dû être un roadster décapotable biplace. Or, ce dernier a été fortement décriée par la presse. Qu’il plaise ou non, le cabriolet haut de gamme était une puissante voiture, notamment grâce à son moteur V8 5,3 litres. Au total, 233 exemplaires ont été produits. Actuellement, sa valeur se situe aux alentours de 100’000 francs.

L’Audi S4 V8 Quattro

Audi

La première Audi S4 est entrée en scène en 1991, succédant à l’Audi 200 Quattro 20V. À l’époque déjà, elle abritait un puissant moteur essence cinq cylindres sous le capot. Un an plus tard, le constructeur d’Ingolstadt en a rajouté une couche avec le huit cylindres. La S4 V8 Quattro tirait 280 ch de sa cylindrée de 4,2 litres et était capable de développer un couple de 400 Nm sur route. Sa vitesse de pointe avoisinait les 250 km/h, ce qui en faisait le modèle le plus rapide des sportives Audi A4 homologuées pour la route. Le modèle était à l’époque disponible avec hayon et en version break. L’Audi S4 V8 Quattro se négocie actuellement autour de 20’000 francs, une véritable aubaine.

La BMW M5 Touring

BMW

Le préparateur maison de BMW produit de temps à autre de vraies voitures classiques de course. La fin des années 1980 a vu naître la deuxième génération de la berline sportive M5. Celle-ci a bénéficié d’un lifting en 1992 et a été suivie par le premier M5 break. Le passage de 0 à 100 km/h de la voiture familiale sportive se faisait en 5,9 secondes, de quoi laisser bouche bée les enfants sur la banquette arrière. Sa vitesse de pointe était néanmoins limitée électroniquement à 250 km/h. La M5 Touring doit ce tour de force à son moteur six cylindres en ligne de 3,8 litres d’une puissance de 340 ch. Seuls 891 exemplaires sont sortis de la chaîne de production. Il n’est donc pas étonnant que le premier break de BMW M GmbH soit aujourd’hui une voiture de collection très convoitée.

La Ford Scorpio Turnier

Ford

Une autre voiture break, sortie en 1992, peut elle aussi se targuer aujourd'hui d'être une oldtimer. Il s’agit de la Ford Scorpio Turnier. Elle n’est peut-être pas aussi sportive que la M5 Touring, mais extrêmement gourmande en carburant. Derrière la trappe à essence, le break offre un coffre d’une contenance de 500 litres et de 1600 litres une fois la banquette arrière rabattue. Le cœur de la Scorpio Turnier était constitué d’un moteur essence de 2,0 litres et 120 ch. Aujourd'hui, la Ford Scorpio Turnier est une vraie bonne affaire, que l'on trouve déjà en bon état à moins de 5000 francs.

La Honda CRX

Honda

Lancée sur le marché en 1992, la Honda CRX était à l’époque la troisième et dernière génération du petit coupé sport. Contrairement aux modèles CRX précédents, elle se démarquait surtout par son arceau de sécurité. Contrairement à ses concurrentes, la CRX avait un toit variable qui en fait à la fois un véritable coupé et un sympathique cabriolet. Ce n’est que des années plus tard que Mercedes-Benz est arrivé avec sa SLK. Et la CRX présentait un autre avantage: lorsque le toit était fermé, il était possible de baisser la lunette arrière. La Honda CRX est tellement années 1990 et en même temps incroyablement bon marché. La biplace se négocie déjà à partir de 4000 francs.

La Jaguar XJ 220

Jaguar Land Rover

La Jaguar XJ 220 a été un méga flop pour la marque britannique haut de gamme. Et dire que tout avait si bien commencé. Pour bien mettre en scène la supersportive, Jaguar avait fait un battage publicitaire et avait élevé la XJ 220 au rang de héros avant même sa sortie mondiale. Le constructeur promettait une vitesse de pointe de 350 km/h, un moteur V12 de première catégorie et quatre roues motrices. L’intérêt était énorme. Or, lorsque la Jaguar XJ 220 a été lancée sur le marché en 1992, la déception était d’autant plus grande. Le V12 avait été remplacé par un V6, la transmission intégrale avait laissé place à une propulsion arrière et à près de 400’000 francs, elle était l’un des modèles les plus chers jamais commercialisé par la marque. En définitive, seuls 275 modèles ont été écoulés. Aujourd’hui, la XJ 220 est une icône des années 1990 et une pièce de collection très prisée.

La Nissan Micra

Nissan

Qui aurait cru que la deuxième génération de la Nissan Micra atteindrait un jour le statut de voiture de collection? Et pourtant, la petite citadine de 1992 a déjà 30 ans au compteur. Dans les années 1990, la petite voiture japonaise était surtout appréciée pour sa juste valeur. Mais pas uniquement, car, un an plus tard, la Nissan Micra a également été élue «Voiture de l’année» en Europe.

La Porsche 911 Turbo S 3.3

Netcarshow

Elle était, est et restera une légende: la Porsche 911 Turbo S est une sportive radicale, construite à seulement 86 exemplaires. Le modèle de Zuffenhausen a été essentiellement conçu pour offrir de la performance. Ainsi, le moteur turbo 3,3 litres développait 61 ch de plus que la Turbo «normale» et ce, pour un poids de 1290 kg. Les ingénieurs ont économisé 180 kilos sur la 911 Turbo S. Ainsi, la 911 la plus musclée de son temps n’avait ni sièges à l’arrière, ni climatisation, ni isolation acoustique, pas plus que la direction assistée. En outre, on avait retiré les airbags et renoncé à tout luxe tel que le verrouillage centralisé et les vitres électriques. Ce minimalisme à l’état pur, ce design iconique et la fougueuse puissance de la méga 911 valent aujourd’hui une fortune. Dernièrement, des exemplaires vendus aux enchères ont atteint des sommes record de plus d’un million de francs.

La Subaru Vivio

Subaru

Du même âge que la Porsche, mais pour une fraction de son prix, la Subaru Vivio vient s’ajouter à la grande famille des voitures de collection. La petite citadine venue du Japon a vu le jour en 1992. Son nom fait allusion à sa cylindrée de 660 cm³. Si l’on écrit six en chiffres romains et qu’on remplace le chiffre 0 par un O, on obtient VI VI O. Bon d’accord, quand on parle de voiture de collection, ce n’est pas la Subaru Vivio qui nous vient spontanément à l’esprit. Mais ce petit 4x4, qui affiche fièrement une puissance de 44 ch, pourrait bien devenir la Fiat Panda d’Extrême-Orient. Son coût: environ 4000 francs.

La Volkswagen Vento

Volkswagen