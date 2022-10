Ces mollusques exotiques qui prolifèrent dans nos lacs

La Suisse est bien au fait des espèces envahissantes dans ses eaux, avec la fameuse moule quagga apparue pour la première fois dans le Rhin, en 2014. Plus tôt cette année, l’Institut fédéral des sciences et technologies aquatiques (Eawag) mettait d’ailleurs en garde contre la propagation de ce mollusque, jugé comme agressif, avec de potentielles conséquences sur les écosystèmes.

La présence de cette espèce invasive avec été détectée un peu partout en Suisse, du lac Léman au lac de Constance, en passant par de plus petits bassins comme le lac de l’Hongrin (VD). Et c’est dans cette optique que le canton de Fribourg a mené cet été de nouvelles analyses dans ses plans d’eau.

Tous les grands lacs

Dans un communiqué, le canton indique avoir effectué des prélèvements dans six de ses bassins: le lac de Lessoc, celui de Montsalvens, le lac de la Gruyère, le lac de Pérolles, celui de Schiffenen et finalement le Lac Noir. Mais la moule quagga n’a été détectée dans aucune des eaux étudiées.

En revanche, les analyses ont conduit à la découverte d’autres espèces exotiques. Au premier rang desquelles la moule zébrée, déjà présente dans tous les grands lacs de Suisse depuis les années 1960 mais de plus en plus supplantée par la moule quagga.

Originaire de la mer Noire comme cette dernière, la moule zébrée a été repérée dans les lacs de la Gruyère, de Pérolles, de Schiffenen et dans le Lac Noir. Très similaire à la moule quagga, ce mollusque ne peut pour sa part pas descendre à plus de 40 mètres de profondeur et ne peut coloniser que les fonds solides, s’attaquant aux prises d’eau et aux exutoires.