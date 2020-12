De Louis XIV à la table des rois en passant par la mode à Versailles, une série d’expositions interactives sont proposées. Une sélection de toiles, de vidéos et de commentaires audio illustre les différentes thématiques. Certaines pièces du domaine permettent aussi une immersion à 360°. Et pour celles et ceux qui en voudraient encore plus, le château de Versailles a numérisé quelque 22 000 œuvres d’art sur les 60 000 que compte la collection.

ONLY FRANCE via AFP

The Met 360° Project, ce sont 6 vidéos d’environ deux minutes. Ces petites capsules permettent d’explorer les espaces iconiques du musée new yorkais, comme le Temple d’Isis de Dendour et la collection d’armes et d’armures. Le tout en musique. Le musée partage également des expositions thématiques et des interviews d’artistes, notamment.