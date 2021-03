Imaginez un tapis qui vous aiderait à corriger votre posture. Lululemon l’a fait. La marque canadienne, spécialiste du vêtement et de l’accessoire de sport, vient de présenter Take Form. L’objet offre des repères tactiles et visuels qui permettent un alignement optimal. Ce modèle fait partie des nouveautés du printemps 2021qui réjouiront les yogis.