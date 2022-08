Vivre de manière durable: Ces onze guides feront de vous une personne plus respectueuse du climat

«Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie»

À la maison, nous avons entre 40 et 60 produits d’entretien et de nettoyage, des savons, des lotions et des shampooings, indique le résumé présent au dos de ce livre. Pourtant, la plupart d’entre eux pourraient être fabriqués avec seulement cinq produits de base: le bicarbonate de sodium, la soude, le vinaigre, l’acide citrique et le savon de Marseille. L’ouvrage «Fünf Hausmittel ersetzen eine Drogerie» propose 33 recettes applicables dans 300 situations.

smarticular Verlag; ISBN: 978-3-946658-00-9. En allemand.