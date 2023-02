Instant mignon : Ces ours grisons hibernent côte à côte

Ils sont frère et sœur et profitent de leur repos hivernal ensemble. Un phénomène rare chez ces plantigrades.

Depuis la dernière semaine de décembre, les ours du Bärenland d’Arosa (GR) sont en hibernation. «Amelia et Meimo, deux ours bruns âgés de dix-sept ans, ont décidé de passer ensemble cette période de repos», explique Hans Schmid, directeur scientifique de l’Arosa Bärenland, à «20 Minuten». Dans une petite grotte, le frère et la sœur se tiennent mutuellement chaud, blottis l’un contre l’autre. Ils n’hésitent pas à se donner quelques léchouillées, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessus.

Selon Hans Schmid, une hibernation commune est extrêmement rare, car les ours sont généralement solitaires après leur deuxième ou troisième année de vie. «Amelia et Meimo sont unis par un lien extrêmement fort. Comme les ours ont été détenus dès leur plus jeune âge, pendant 13 ans, dans une petite cage grillagée, ils sont presque inséparables», explique le scientifique.

Un passé tumultueux

Amelia et Meimo sont arrivés en 2019 au Bärenland. Auparavant, ils vivaient dans un mini-zoo privé d’un restaurant de la ville albanaise de Shkoder. «Le propriétaire de l’établissement restaurant a acquis les ours sur le marché illégal des animaux. La mère des ours bruns avait été abattue auparavant afin de garantir une prise en charge sans risque des jeunes animaux», explique Hans Schmid. Durant 13 ans, les deux animaux ont vécu dans une cage métallique d’à peine 60 mètres carrés. Ils n’hibernaient jamais. Ils ont adopté le repos hivernal seulement depuis leur arrivée à Arosa.