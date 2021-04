Le parfum, un danger silencieux

«Les parfums contiennent une longue liste de composants dangereux et toxiques connus. L’un d’entre eux est l’aldéhyde. Il appartient à la même famille chimique que le formaldéhyde, une substance cancérigène que l’on retrouve dans les vernis à ongles», explique la Dre Anna Mandozzi, fondatrice et propriétaire du site web consacré aux cosmétiques naturels Biomazing. «Un autre composant très problématique est le musc (naturel ou synthétique), car un lien a été fait entre cette substance et l’infertilité, le cancer du sein, le cancer du col de l’utérus et celui des testicules», poursuit-elle.