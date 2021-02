«Barcelone. Nuit électronique. 3:12 AM. Adrénaline collective» Voilà, résumée, l’histoire de Bouquet Encore. Cette nouvelle fragrance, composée par Pierre Constantin Guéros pour la marque française L’Orchestre Parfum, diffuse des «ondes techno irrésistibles et un rythme fluo dans lumière noire». Sur le site du label, cette eau de parfum, décrite comme un «floral narcotique» (tubéreuse, jasmin, poivre de Timut, vanille), est agrémentée d’un habillage sonore original conçu par deux DJ. Electro Limonade est l’autre nouveauté mixée par L’Orchestre Parfum. C’est une «cologne électronique pétillante» imaginée par Nathalie Feisthauer comme un «cocktail chill-out sur soleil couchant» (agrumes, menthe, rhubarbe, fleur d’oranger, vétiver). Là aussi, un duo de DJ traduit en sons ce jus zesté.

Eaux de parfum Bouquet Encore et Electro Limonade, L’Orchestre Parfum. L’Orchestre Parfum

Alors que la plupart des night-clubs du monde sont fermés à cause de la crise sanitaire, il nous reste, comme consolation, des créations olfactives qui ravivent en nous leur souvenir. L’évocation de ces lieux est un trend chez les parfumeurs. Le virus a contaminé la prestigieuse maison parisienne Diptyque qui, à la mi-mars, lancera sur le marché Orphéon, sa nouvelle eau de parfum boisée florale, formulée par Olivier Pescheux. Son nom est celui d’un club de jazz, aujourd’hui disparu, qui, dans les années 1960, jouxtait la boutique de la marque sur le boulevard Saint-Germain. «J’ai voulu reproduire l’odeur du tabac et des vapeurs d’alcool, explique le nez. Pour évoquer la fumée, j’ai utilisé des notes de galbanum et de lentisque. Pour le gin tonic, un accord baie de genièvre et baie rose.» Dans la foulée, début avril, Diptyque dévoilera un morceau spécialement créé par Lewis OfMan, chantre de la nouvelle vague electro, afin d’illustrer en musique cette fragrance.

Eau de parfum Orphéon, Diptyque. Diptyque

Autre acteur passionnant de la parfumerie contemporaine, Les Bains Guerbois, marque dérivée d’un hôtel parisien dont l’immeuble abritait jadis le mythique night-club Les Bains Douches, propose, entre autres, trois créations qui titillent les noctambules: 1978 Les Bains Douches (oriental, floral, poudré avec des notes de whisky et de tabac blond) et, nouveautés, 2018 Roxo Tonic, du nom d’un resto bar à cocktails (floral, boisé, citrus) ainsi que 1992 Purple Night (floral, oriental, tabac), souvenir odorant des concerts de Prince à Bercy et aux Bains Douches. Les trois fragrances sont respectivement signées par de grands parfumeurs: Bertrand Duchaufour, Fanny Bal et Dominique Ropion

Eau de parfum 1978 Les Bains Douches, Les Bains Guerbois. Les Bains Guerbois

Dans un registre analogue, les amateurs de théâtre, de danse et d’opéra peuvent aussi retrouver le chemin des salles parisiennes qui les ont fait vibrer. Par exemple, la marque Comme des Garçons produit l’Odeur du Théâtre du Châtelet, une eau de parfum pour le corps. La bougie parfumée de la Comédie-Française, elle, est déclinée en quatre senteurs, comme autant d’actes conçus par Olivia Giacobetti: Coulisses, Réserves, Blanchisserie et Fauteuil de Molière. Signalons enfin, la collection de bougies parfumées et de parfums d’ambiance créés par Un Soir à l’Opéra. Cette marque française, adoubée par l’Opéra de Paris, donne à chacune de ses fragrances le titre d’un ouvrage lyrique ou d’un ballet classique.

Eau de parfum Odeur du Théâtre du Châtelet Acte I, Comme des Garçons. Comme des Garçons

Points de vente

L’Orchestre Parfum chez Baroque & Rococo à Genève et à Nyon.

Diptyque chez Théodora à Genève, Bongénie et Globus.

Les Bains Guerbois chez Philippe K à Lausanne.

Comme des Garçons (Odeur du Théâtre du Châtelet) sur le site de la marque.