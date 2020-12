Japon

Les chrétiens ont beau représenter moins de 1% de la population de l’archipel, le 24 décembre est une date clé du calendrier nippon. L’explication ne se trouve pas du côté du père Noël mais du Colonel Sanders, fondateur et icône de Kentucky Fried Chicken (KFC). La chaîne de fast-food américaine a en effet réalisé un coup de maître marketing en créant une tradition de Noël de toutes pièces au Japon, en 1974. La promotion «Kurisumasu ni wa Kentakkii», ou Kentucky pour Noël, propose un menu spécial composé de poulet frit, d’un dessert et de champagne. C'est jour le plus chargé de l’année au Japon pour le restaurateur: 3,6 millions de foyers japonais qui «s’en lèchent les doigts».