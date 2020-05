#NOUSSOMMESLEFUTUR

Ces pays ont la plus forte empreinte écologique

Trop de ressources naturelles sont consommées dans le monde. La consommation excessive de biens mondiaux est particulièrement visible dans les pays riches.

Qatar: industrie pétrolière très importante, forte consommation d'eau et d'énergie; le Qatar est régulièrement en tête du classement des pires pollueurs du monde. Par conséquent, l'empreinte par habitant de la population du Qatar est la plus importante au monde.

L’empreinte écologique permet de déterminer si l'utilisation du capital environnemental est durable ou non. Elle montre quels pays ont la plus grande empreinte écologique par habitant.

L'empreinte écologique des Suisses est manifestement trop élevée: si l'ensemble de l'humanité vivait avec une empreinte aussi importante que celle des Suisses, il faudrait au total près de 3 planètes Terre. Qu'est-ce que cela signifie ? L'empreinte écologique mesure la consommation de ressources naturelles et indique la superficie nécessaire à leur production. Elle montre quelle superficie de production écologique serait requise pour qu’une région, un pays ou l’humanité tout entière puisse couvrir ses besoins et neutraliser ses déchets. L'empreinte écologique permet de déterminer si l'utilisation du capital environnemental est durable ou non.

Le déséquilibre entre l’empreinte écologique en Suisse et la biocapacité mondiale existe depuis plusieurs décennies. Cette consommation excessive a lieu uniquement à cause de l'importation de ressources naturelles et la surexploitation des biens communs globaux comme l'atmosphère. Près de 3/4 de l’empreinte de la Suisse est imputable à sa consommation d’énergie fossile. C’est d’ailleurs cette part qui a le plus augmenté au cours des dernières décennies. Nos besoins en terres arables, en forêts et en prairies naturelles représentent une part importante, soit 25% de l’empreinte écologique totale.