Ouganda: «Ces personnes diaboliques vont payer pour ce qu’elles ont fait»

Au moins 41 personnes ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi, majoritairement des étudiants, dans cette attaque, la pire de ce type perpétrée dans le pays depuis des années. Les victimes ont été attaquées à coups de machettes, abattues et brûlées vives lors de cette attaque qui a choqué l’Ouganda et suscité de vives condamnations internationales.

L’assaut a visé le lycée Lhubiriha à Mpondwe, près de la frontière avec la République démocratique du Congo (RD Congo). Des responsables de l’armée et de la police ougandaise ont incriminé des membres des Forces démocratiques alliées (ADF), une milice islamiste qui a prêté allégeance au groupe État islamique. Les assaillants ont fui vers le parc des Virunga situé en territoire congolais, enlevant également six personnes après leur raid meurtrier, selon l’armée et la police ougandaise qui ont promis de libérer ces otages.

Victimes méconnaissables

«Ils vont payer»

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a qualifié cette attaque «d’effroyable» tandis que Washington, un allié proche de l’Ouganda, et l’Union africaine ont également condamné ce bain de sang et présenté leurs condoléances. Dix-sept étudiants ont été brûlés dans leur dortoir et 20 étudiantes ont été tuées à coups de couteau, a déclaré la Première dame ougandaise et ministre de l’Éducation, Janet Museveni. Un agent de sécurité et trois autres personnes ont également été tués, ont indiqué des responsables.