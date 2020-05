Actualisé 22.04.2020 à 13:15

Travail à la maison

Ces phrases qu'on ne veut pas entendre en télétravail

Des milliers de personnes font du télétravail. Mais force est de constater que leur activité n'est pas toujours prise au sérieux.

C'est quelque chose que les indépendants, qui travaillent de chez eux, connaissent bien. Régulièrement, leur entourage leur laisse entendre qu'ils ne prennent pas leur travail à la maison au sérieux, le télétravail étant plutôt considéré comme une espèce de passe-temps.

À présent, de nombreux travailleurs sont sommés de faire du télétravail et sont peut-être obligés d'entendre les commentaires qui suivent de la part de leurs proches. Dans le diaporama, vous trouverez également ce qui est important pour bien travailler de chez soi.

«Quand est-ce-que tu retourneras à nouveau vraiment travailler?»

Impossible de mieux dénigrer le télétravail, alors que c'est loin de consister à traîner à la maison et de jeter, de temps en temps, un coup d'œil sur son ordinateur portable. Si tous les indépendants travaillaient comme cela, cela fait longtemps qu'ils n'auraient plus de contrat.

«Je me suis dit que j'allais passer prendre un petit café.»

Est-ce qu'on irait simplement rendre visite à ses collègues de bureau en plein travail? Sûrement pas avant de s'être annoncé(e). Mais ceux qui travaillent à la maison sont totalement flexibles et se réjouissent sûrement d'un peu de divertissement.

C'est fort possible, mais peut-être qu'on est en plein dans une conférence téléphonique ou qu'on aimerait mener à terme une tâche sans être interrompu(e). Et même, le moment est mal choisi en ce moment pour rendre visite à quelqu'un. Restez chez vous!

«Comme je t'envie! Tu peux enfin tranquillement regarder tes séries préférées.»

Non, justement pas. Quand on fait du télétravail, la charge de travail reste la même que si on était au bureau. Il n'y a donc pas plus de temps pour regarder des séries pendant des heures. Le seul temps qu'on gagne est celui qu'on économise en évitant de devoir faire le trajet jusqu'à son lieu de travail.

«Ce soir, on peut vraiment se lâcher. Après tout, tu es en télétravail demain.»

Ben voyons! Et cela voudrait dire que parce qu'on travaille de chez soi, l'état dans lequel on exécute son travail n'aurait plus aucune importance? Pas du tout, car même s'il n'y a pas de pointeuse ou de chef pour contrôler vos allées et venues, on attend quand même de vous que vous fassiez votre travail correctement. Là encore, si vous avez envie de faire la fête, faites-le avec les personnes qui partagent votre foyer. Il ne s'agit pas de rassembler vos amis pour organiser une fête privée coronavirus. Ne faites pas cela.

«Maintenant, tu es enfin débarrassé(e) du stress.»

C'est sûr qu'il y a certains facteurs de stress en moins, notamment le trajet. Mais la pression de bien faire son travail et de le terminer dans les temps est aussi forte à la maison qu'au bureau, voire plus forte quand on doit, en plus de son travail, gérer les enfants.

«Il faut absolument sortir mon chien. Tu as le temps, non?»