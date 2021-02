En janvier 2002, des pièces de monnaie ont été découvertes dans une zone boisée zougoise. Ce petit trésor se compose de vingt pièces en argent et trois en bronze des époques celtique et romaine. Ces piécettes servaient de moyen de communication et de propagande entre les élites et la population ou les soldats à l’étranger en raison des sujets d’actualité de l’époque qu’elles arborent. Elles sont une sorte «d’Instagram de l’Antiquité», avance comme hypothèse le canton de Zoug. Cette découverte est la deuxième trouvaille de ce type faite en Suisse.