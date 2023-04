crédits Covid en Suisse: «Ces prêts étaient censés nous aider, pas nous couler!»

Le Conseil fédéral (CF) a décidé de relever, au 31 mars, les taux d’intérêt des crédits Covid. Une situation qui rend encore plus difficile la survie des très petites entreprises (TPE) et des PME qui avaient eu recours à ces prêts, au taux de 0%. Alors que les crédits s’élevant jusqu’à 500’000 francs sont désormais soumis à un taux de 1,5%, ceux supérieurs au demi-million le sont à un taux de 2%. La FSE juge cette décision insoutenable et a lancé une pétition demandant au Conseil fédéral de maintenir les intérêts des crédits à 0% pendant au moins une année de plus. À l’heure actuelle, elle a recueilli plus de 400 signatures.