Avec quelques conseils et astuces, il est possible de se passer presque entièrement des produits de ménage classiques. Le bicarbonate de soude, par exemple, est bien adapté au nettoyage du carrelage de la salle de bains. Getty Images/iStockphoto

Puissants détartrants, nettoyants pour la salle de bain express ou super détachants: chaque année de nombreux produits détergents sortent sur le marché. Ils finissent souvent dans les stations d'épuration via le réseau d'égouts. Les substances qui ne peuvent pas y être décomposées entrent dans le cycle naturel de l'eau. Moins il y a de produits chimiques dans les eaux usées, moins il y a de risque qu'ils se retrouvent dans l'eau potable. Bien que les publicités tentent depuis des années de nous convaincre que les maisons propres sentent la lavande, le citron, la forêt ou les prés fleuris, la vraie propreté n'a pas d'odeur. Les salles de bains, les cuisines ou les salons qui sentent le parfum indiquent plutôt qu'il y a encore des résidus de produits nettoyants sur les surfaces. Ces vapeurs polluent l'air domestique et sont nocives pour l'environnement et la santé. L'acide citrique, le vinaigre, la soude ou le bicarbonate de soude sont des nettoyants naturels pour la maison. Voici comment bien les utiliser.

Acide citrique: l'acide citrique, liquide ou en poudre, peut être utilisé pour détartrer les cuisines et les salles de bains. Une cuillère à soupe d'acide citrique dans une tasse d’eau chaude permet de nettoyer les traces de brûlures dans les casseroles. Amenez le mélange à ébullition dans la casserole concernée et laissez agir quelques heures. La poudre d'acide citrique peut également être utilisée comme assouplissant pour le linge blanc. Attention cependant, à cause de ce léger effet blanchissant, cet additif de lavage naturel ne doit pas être utilisé pour les vêtements noirs ou de couleur.

Vinaigre: le vinaigre ménager permet d’éliminer le calcaire des bouilloires, des machines à café, des robinets, des pommeaux de douche et des surfaces en acier inoxydable. Pour le marbre, la pierre naturelle ou d'autres surfaces calcaires, utilisez seulement des solutions de vinaigre très diluées. Mélangez une dose de vinaigre avec une dose d'eau pour remplacer le nettoyant à vitres: versez la solution dans un flacon pulvérisateur et utilisez-la sur les vitres, les miroirs et les portes de four.

Soude: également connu sous le nom de carbonate de sodium, ce nettoyant ménager est disponible dans la plupart des pharmacies et permet d'éliminer les tâches de graisse sur les vêtements, de nettoyer les casseroles ou les plaques de cuisson. C'est un ingrédient de base important dans la production de détergents écologiques pour la vaisselle et le linge. Ce nettoyant naturel peut aussi être utilisé pour les canalisations: il suffit de mettre quatre cuillères à soupe de poudre dans le tuyau d'évacuation bouché et de verser une demi-tasse de vinaigre. Laissez ensuite agir quelques minutes et rincez à l'eau chaude.