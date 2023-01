Compléments alimentaires: Ces produits faussement suisses sont détruits par les douanes

Suites pénales possibles

La loi prévoit des peines pour l’utilisation illicite des armoiries. Souvent, toutefois, la destruction du matériel est considérée comme une punition suffisante. Dans bien des cas, les producteurs des produits n’étaient simplement pas au courant de la réglementation et changent leurs emballages après le signalement des autorités suisses. Swiss Pharmaceuticals, toutefois, n’a jamais répondu aux sollicitations de l’IPI. Pas plus qu’à nos collègues de 20 Minuten, qui ont contacté l’entreprise, et qui ont constaté que, depuis la tentative de contact, le design de certains produits a été modifié, faisant disparaître l’écusson rouge à croix blanche.