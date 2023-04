Clichés automobiles: Ces produits finissent dans le panier d’achat des  fans de Porsche

Toyota Prius

BMW X6 M

Comme il entretient une relation très intime avec ses avertisseurs lumineux, il a toujours une petite lampe de poche accrochée à son trousseau de clés et s’est dernièrement acheté des interrupteurs intelligents pour sa maison, qui s’allument et s’éteignent en un claquement de mains.

Audi RS6

Il aime faire son petit shopping dans la boutique en ligne de produits dérivés de la marque. Les ateliers de tuning, dans lesquels il peut faire modifier sa voiture pour la rabaisser et la rendre plus bruyante, font également partie de son domaine de prédilection. Des pneus aussi larges que les épaules baraquées du conducteur de BMW sont évidemment incontournables.

Ford

Chez Ford, on distingue trois types de conducteurs: les retraités, les adeptes du développement durable et les drifteurs en herbe. D’où la variété d’articles proposés dans la rubrique «Les clients qui ont acheté une Ford ont également acheté…».

Lorsqu’ils font du shopping, les écolos en Ford sont surtout à la recherche de sandales et de subwoofers. En effet, dès qu’ils sont seuls sur l’autoroute, ils aiment mettre la musique à fond. Chez les drifteurs en herbe, la rubrique suggère des pots d’échappement et des autocollants flashy. Des tonnes d’autocollants… à rayures colorées, avec un logo Pioneer surdimensionné pour la lunette arrière ou encore avec l’inscription «Follow me on Instagram» («Suis-moi sur Instagram»). Le drifteur en herbe étale sa vie sur sa voiture.