Conso - Ces pubs iconiques qui nous font aimer la Suisse

Leur conversation est surréaliste. Roger Federer, nouvel ambassadeur de Suisse Tourisme, veut convaincre Robert De Niro, monstre sacré d’Hollywood, de jouer dans un film faisant la promotion de la Suisse. L’acteur, en visioconférence à New York, décline l’offre en arguant que le scénario manque d’action. Le tennisman, lui, se trouve à Zermatt. À l’écran, on voit défiler les plus beaux panoramas du pays dont le Cervin, Lavaux, Lucerne et le Jet d’eau de Genève ainsi qu’un lanceur de drapeau sur fond de yodel. Posté hier sur YouTube, le clip, humoristique et superbement réalisé, fait le buzz: il est largement relayé par des internautes enthousiastes sur les réseaux sociaux.