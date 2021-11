Suisse romande – Ces pubs partisanes irritent des clients de la Poste

Que ce soit sur les réseaux sociaux ou en privé, ils sont nombreux à déplorer ces publicités. «C’est purement scandaleux que la Poste affiche ainsi ses opinions. D’autant plus que, dans la succursale de Saint-Laurent, il n’y a que ça qui tourne en boucle», dénonce une Lausannoise. Mais de quoi parle-t-on? Sur les écrans de ses filiales, la Poste diffuse des publicités et, actuellement, c’est celle des opposants à la loi Covid, soumise au vote le 28 novembre, qui est à l’honneur.

S’il dit comprendre que cela puisse heurter certains clients, le Géant jaune estime que: «un bureau de poste fait partie de l'espace public, où les discussions politiques peuvent également avoir lieu. Il ne serait pas juste que la Poste interdise uniquement certaines publicités politiques.» D’ailleurs, il n’est pas question de renoncer à ces pubs. «Les publicités commerciales comme les publicités politiques sont admises», insiste un porte-parole. De plus, La Poste se définit comme politiquement neutre et considère avoir l’obligation de respecter l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire.