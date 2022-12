noël & chill: Ces pyjamas permettent de se prélasser avec style

Il y a des jours où le matin s’étire presque jusqu’à la nuit. Des dimanches pluvieux ou la période entre Noël et le Nouvel-An. Quand on ne fait plus qu’un avec le canapé et que les yeux sont collés à un livre ou à un écran. Ce genre de décélération procure un plaisir d’autant plus grand lorsqu’on est bien habillé, mais en pyjama.