Genève – «Ces repas se sont arrêtés mais notre situation n’a pas changé»

« Je viendrais plus souvent manger à la cafétéria si c’était moins cher .» Comme Erika, 25 ans, plusieurs dizaines d’ étudiants de l’Université de Genève (UNIGE) ont mangé ce mardi midi devant le bâtiment d’Uni Mail, où la faîtière des associations d’étudiants, la CUAE, a organisé une « bouffe populaire » à prix libre. Cette action s’inscrivait dans le cadre de revendications pour le retour des repas à 3 francs. «D’habitude, c’est 9 francs et tous les jours, c’est difficilement supportable», a relaté Emma, 20 ans.

Au printemps, un groupe de travail de la CUAE a sollicité un « accès à de la nourriture saine et bon marché » dans le contexte de la crise due au Covid. Une demande à laquelle a accédé le rectorat. Grâce à des fondations privées, entre le 3 mai et le 30 juin, des plats à 3 francs ont été mis en place. Selon l’UNIGE, plus de 35’000 repas ont été servis.