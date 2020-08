The Killers : Ces rockers nagent dans le bonheur

Les membres de The Killers ont laissé parler leurs différentes sensibilités sur l’album «Imploding The Mirage».

La formation de Las Vegas est considérée depuis de nombreuses années comme un poids lourd de la scène rock internationale. Un succès qui n’a en rien perturbé la création d’«Imploding The Mirage». Bien au contraire. «Nous sentons que nous avons atteint la liberté et le bonheur. Cet album représente une nouvelle étape dans la vie du groupe. Nous ne cherchons plus les mentions «J’aime», a raconté Brandon Flowers à « Métro ».

Le chanteur se dit par ailleurs convaincu que The Killers, formé en 2002, s’est bonifié avec les années. «On est plus ouverts aux critiques, qui nous rendent meilleurs, en tant qu’êtres humains et musiciens. À mesure que l’on gagne en maturité, on devient plus sensibles, que ce soit dans les paroles de nos chansons ou dans les messages que nous transmettons», a-t-il expliqué. En tout cas, cette sensibilité plaît en Suisse romande. «Imploding The Mirage» y pointait à la 3e place des ventes le 31 août 2020.