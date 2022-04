Ces Romandes s’éclatent en réalisant des porno

Dans «Ardente.x.s», les tournages ont aussi lieu en extérieur, comme ici, en Italie. DR

Dans une fromagerie, une jeune Fribourgeoise parle de toute la sexualité qui se dégage du fromage et du plaisir qu’il provoque chez ses amateurs. La scène suivante, la jeune femme a retiré ses vêtements et tourne un porno. Il s’agit de Mélanie Boss, co-fondatrice dʹOil Productions, un collectif suisse de création de films pornographiques «éthiques et dissidents».

Réalisé par Patrick Muroni, le doc «Ardente.x.s» fait partie de la compétition nationale du Festival Visions du Réel, qui se déroule du 7 au 17 avril 2022 à Nyon (VD). Il suit ce groupe de jeunes femmes pleine d’énergie, passionnées par ce qu’elles font. Outre quelques longueurs dispensables, le film pose un regard édifiant sur la libération sexuelle et sur le porno en tant qu’art (quelle élégance!) et le présente comme la plupart des mortels ne l’ont probablement jamais vu. On valide!

Les filles du collectif Oil Productions DR

Autre film de la compétition nationale de cette 53e édition: «Périphérique nord», du réalisateur portugais, Paulo Carneiro. Ce fan de belles voitures part à la rencontre des dingues de tuning de la communauté portugaise de Genève, dans un univers pop et urbain. Dans le reste de la sélection, il y a aussi «Chaylla», qui suit une jeune femme qui se bat pour se libérer d’une relation conjugale violente, ou «Adam Ondra: Pushing the Limits», portrait d'un grimpeur tchèque de 29 ans à qui aucune montagne ne résiste. Mentionnons encore «Luminium», sur une mère et une fille ufologues qui cherchent des ovnis, et «Elizabeth», une chronique sur la reine mise en scène par le réalisateur de «Coup de foudre à Notting Hill», Roger Michell. Faites vos jeux!