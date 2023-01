CES de Las Vegas: Ces showcars futuristes pourraient bientôt se retrouver sur nos routes

Cette année encore, le Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon de la technologie au monde qui se tient chaque année à Las Vegas, a servi de vitrine aux constructeurs automobiles qui y ont présenté plusieurs nouveaux showcars. Pour l’édition 2023, ils ne se sont toutefois pas contenté de présenter de ludiques concepts équipés d’une vague technologie de conduite autonome et d’écrans futuristes, mais ont mis en avant des prototypes qui, dans leur ensemble ou partiellement, proposent des solutions proches de la production de série.

La berline électrique Afeela

En 2020, Sony avait déjà présenté un nouveau concept de voiture électrique au CES. À l’époque, il n’était cependant pas clair si le groupe technique allait ou non se lancer dans la construction automobile. Il aura fallu attendre le début de l’année 2022 pour que les Japonais donnent officiellement le feu vert pour leur entrée dans le monde de la construction automobile. Quelques mois plus tard, Honda était désigné comme partenaire. La joint-venture Sony Honda Mobility (SHM) qui en a suivi vient de dévoiler, à l’occasion du CES, un prototype proche de la série dont le nom de marque est Afeela. Cette berline d’une longueur de 4,90 mètres, dotée de la technologie de conduite autonome, de grands écrans et d’une transmission intégrale électrique devrait être commercialisée aux États-Unis, dans un premier temps, en 2026. Pour l’heure, SHM s’est gardé de communiquer au sujet de la puissance, de l’autonomie ou encore du prix du véhicule.

BMW i Vision Dee

Le moins qu’on puisse dire est que la BMW iVision Dee est plutôt tape-à-l’oeil. Il s’agit d’une berline rétro-futuriste qui dispose d'une peinture de carrosserie à changement de couleur. Dee est non seulement capable d’entendre et de parler, elle a aussi un visage, mimiques incluses - ou du moins quelque chose qui y ressemble. Avec ses phares et son espèce d'écran en forme de calandre «double haricot» de BMW capable, tel une liseuse à encre électronique, de sélectionner la couleur d’affichage (blanc ou noir), Dee traduit la joie, l'étonnement ou l'approbation. Certains éléments de l'habitacle sont d’ores et déjà proches de la version de série, notamment le nouvel affichage tête haute qui remplace tous les écrans conventionnels dans le concept et qui sera produit à partir de 2025, lorsque les modèles BMW auront un tableau de bord complètement nu et que toutes les informations de conduite seront reflétées sur le pare-brise. Et ce, sur toute sa largeur.

Le design de l’iVision Dee offre un aperçu de la «nouvelle classe» que BMW lancera à partir de 2025. BMW

RAM Revolution Concept

Les pick-ups ont longtemps été absents du CES. Mais depuis que ces puissants rois du chargement roulent aussi à l'électricité, de nouveaux représentants de ce genre sont aussi présents au salon de la technologie. C'est le cas du RAM Revolution Concept, qui donne un aperçu du modèle de série RAM 1500 BEV attendu pour 2024. Le concept repose sur la plateforme «STLA Frame», dotée d’une transmission intégrale à deux moteurs et d’une architecture 800 volts. Cela permet d'atteindre une puissance de charge de 350 kW et de repartir pour 160 kilomètres en dix minutes. RAM Trucks ne donne aucune information sur la capacité de la batterie et sur l'autonomie. Un grand écran en deux parties abrite le système d’infodivertissement. Sa partie inférieure peut être retirée et sa partie supérieure peut être déplacée.

Le RAM Revolution Concept est très proche de la version de série. La commercialisation du pick-up électrique est prévue pour 2024. RAM

Peugeot Inception Concept

La nouveauté automobile la plus spectaculaire du CES 2023 est sans doute la Peugeot Inception Concept. Il s'agit d'une GT de cinq mètres de long au design aussi futuriste à l'extérieur qu’à l'intérieur. Mais en même temps, le concept présente des solutions techniques proches de la production en série ou qui équiperont du moins les véhicules de série d’ici quelques années. Pas plus tard que cette année, le groupe Stellantis lancera sur le marché des voitures électriques qui, comme l'Inception, seront basées sur la plateforme «STLA Large». Dans le cas du concept de Peugeot, cette base offre une transmission intégrale de 500 kW/680 ch ainsi qu'une batterie de 100 kWh qui permet une autonomie de 800 kilomètres. En outre, l'Inception est équipée d’un nouveau volant équipé de la technologie «steer-by-wire» appelé Hypersquare. De forme rectangulaire, il est équipé d’un écran tactile au centre et de quatre cellules circulaires dans les coins. Ces dernières servent de poignées et de commandes universelles. La production en série devrait démarrer avant la fin de la décennie.