Ces 6 astuces pour laver le linge sont tout simplement géniales

Rares sont les personnes qui aiment faire des lessives. Il existe pourtant certaines astuces pour se faciliter la tâche, ou qui permettent, du moins, d’obtenir de meilleurs résultats. Nous allons vous donner six astuces de lavage de Tiktokeurs(ses), grâce auxquelles vous obtiendrez un linge impeccable. Au fait, pour que votre linge soit propre, il est important d’avoir un lave-linge propre et de verser la lessive dans le bon compartiment .

Préparer des éponges pour le sèche-linge

Si vous ne pouvez pas vous passer de l’odeur d’adoucissant, l’astuce de Cary Colòn pourrait vous plaire. Pour réduire la quantité de déchets et économiser de l’argent, elle renonce aux lingettes parfumées pour sèche-linge et a sa propre alternative faite maison.

Vous aurez besoin d’une dose d’assouplissant mélangé à quatre fois le volume d’eau. Vous viendrez ensuite plonger des éponges dans ce mélange. Attention: n’utilisez que des éponges sans face abrasive. Une fois que vous avez chargé votre sèche-linge, vous pouvez essorer deux éponges et les déposer à l’intérieur du sèche-linge. Elles permettent de réduire l’électricité statique, diffusent une odeur agréable et sont réutilisables des dizaines de fois.

Obtenir un linge ultrablanc

Voici une autre astuce, qui nécessite l’utilisation de vinaigre blanc et doit, par conséquent, être mise en œuvre avec parcimonie. Ajoutez du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude dans le bac de votre machine pour donner une blancheur écarlate à votre linge. Pour renforcer encore davantage cet effet, il est conseillé de laisser sécher le linge en plein soleil.

Renoncer à l’adoucissant

Non seulement l’adoucissant est contre-indiqué pour les personnes allergiques, mais il est tout simplement superflu, selon Carolina McCauley. L’assouplissant rend vos serviettes moins absorbantes, les vêtements plus inflammables et abîme plus vite les fibres textiles.